Фінські прикордонники на пунктах пропуску на південному сході країни перестали пускати в країну людей, які прибувають з Росії на велосипедах.

Про це повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Юкка Луккарі, заступник командувача Прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії розповів, що нелегальні іммігранти все частіше намагалися в'їхати до Фінляндії на велосипедах.

«За останній тиждень таких випадків було близько 30. Це явно зростаюче явище», — сказав він.

За словами Юкка Луккарі, у минулому люди, які перетинали кордон на велосипедах, використовували їх для коротких місцевих поїздок.

«Тепер люди намагалися перетнути кордон без необхідних паперів, без працюючих велосипедних ліхтарів і шоломів», — пояснив він.

Коли було помічено, що велосипедистів стає все більше, було вирішено боротися з цим явищем. З минулого четверга люди не можуть в'їжджати до Фінляндії з Росії на велосипедах через прикордонні переходи на південному сході країни.

Нагадаємо, Фінляндія готує план повоєнного відновлення України. Першу його частину буде представлено до кінця поточного року.

Раніше Фінляндія виділила 92 мільйони євро допомоги Україні та іншим країнам, які постраждали від російської агресії.