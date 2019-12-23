Соответствующее видео опубликовал спортивный клуб «Янг» в Facebook.

Участники матча сначала легли на газон. Затем были вынуждены уйти с поля, чтобы спрятаться от насекомых.

Через некоторое время поединок все же удалось продолжить. Напомним, в 2016 году матч английской Премьер-лиги сорвался из-за забытого на стадионе муляжа бомбы.

Напомним, матч второго дивизиона Испании (Сегунды) между «Райо Вальекано» и «Альбасете» приостановили после первого тайма и впоследствии отложили в связи с оскорблениями в адрес украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули.