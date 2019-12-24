Лидером рейтинга клубов с самыми большими средними зарплатами в 2019 году стал футбольный клуб Барселона.

Об этом сообщает Sporting Intelligence.

Средняя зарплата в каталонском клубе в год составляет 12 284 555 долларов. Второе и третье места заняли также футбольные клубы - мадридский Реал и туринский Ювентус.

Французский ПСЖ занял в рейтинге 12-ю позицию, уступив по уровню зарплат многим клубам Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Ранее сообщалось о том, что ливерпульский «Эвертон» объявил о назначении Карла Анчелотти главным тренером.