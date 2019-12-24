Николаевец Сергей Деревянченко в следующем году планирует провести бой против мексиканца Сауля Альвареса, которого признали лучшим боксером 2019 года по версии «The Ring».

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «От души в душу».

Сергей Деревянченко отметил, что бой за пояс IBF в среднем весе мог состояться в 2019 году, но сторонам не удалось договориться из-за разногласий по условиям контракта.

— От боя с Канело совсем не я отказался. Не получилось договориться, они там всякие санкции вписывали. Если у тебя будет на один фунт (450 граммов) больше вес, то штраф около миллиона. Потом если я буду говорить, что я с Альваресом буду боксировать до релиза DAZN, тоже какие-то санкции. Они так контракт составили, что там везде капканы были. Они не согласились давать ту сумму, что мой менеджер называл. Мы хотели $ 7 миллионов, они были не согласны. Альварес бы получил гонорар в $ 35 миллионов. Они говорили: вот, мы с Джейкобсом боксировали и выиграли, а Деревянченко ему проиграл и хочет такие большие деньги. Пусть типа довольствуется этим. Сейчас приеду в Америку и будем разговаривать, пытаться устроить в 2020 году бой с Альваресом, - рассказал Сергей Деревянченко.

Напомним, в своем предыдущем поединке Сергей Деревянченко по решению судей проиграл бой за титулы IBF и IBO в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину.

Напомним, что украинский боксер из Николаева Сергей Деревянченко в равной борьбе решением судей проиграл бой за титулы IBF и IBO против фаворита — казахстанца Геннадия Головкина. После чего промоутер Эдди Хирн рассказал, что реванш между украинцем Сергеем Деревянченко и казахом Геннадием Головкиным может состояться в 2020 году. Также менеджер бывшего двукратного претендента на титул чемпиона мира в среднем весе, николаевца Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) Кит Конноли считает, что публика будет требовать повторного боя с обладателем титулов IBF, IBO Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО). Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин допустил возможность провести реванш с боксером из Николаева Сергеем Деревянченко после своей неубедительной победы над ним.