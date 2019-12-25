Посол Украины в Испании Анатолий Щерба заявил, что клуб «Райо Вальекано», фанаты-ульрас которого оскорбляли украинского футболиста из клуба «Альбасете» Романа Зозулю, понесет наказание даже в случае, если футболист не будет судиться.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

— Наказание будет. Прежде всего, для клуба, - сказал дипломат. По его словам, дисциплинарная комиссия, состоящая из представителей как национальной федерации футбола, так и LaLiga, применит санкции к этому клубу.

В частности, если будут доигрываться второй тайм этого матча, который был остановлен из-за поведения ультрас, то это произойдет при пустых трибунах.

Анатолий Щерба отметил, что на прошлой неделе он провел встречу в штаб-квартире Футбольной лиги в Мадриде, в ходе которой испанская сторона подтвердила полную поддержку Зозули и заверила, что к клубу «Райо Вальекано» могут быть применены также финансовые санкции.

Посол также планирует встретиться с руководством государственного секретариата Испании по делам спорта и Королевской футбольной федерацией Испании для обсуждения этой ситуации.

Сам Роман Зозуля, по словам посла, на пресс-конференции на прошлой неделе заявил, что безосновательные обвинения против него выдвигаются теми, кто участвовал в войне на Донбассе против Украины.

Анатолий Щерба сообщил, что в целом же реакция на поддержку Зозули в Испании была очень быстрой. Свою поддержку украинскому футболисту выразили официальные структуры, оба клуба и абсолютное большинство испанцев.

Напомним, 15 декабря матч второго дивизиона чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Альбасете» отложили из-за оскорбления в адрес нападающего «Альбасете» украинца Романа Зозули.

Фанаты «Райо» в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинца оскорбления, основной тематикой которых стал лозунг «Зозуля – нацист». Из-за этого игроки «Альбасете» отказались выходить на второй тайм.

Министерство иностранных дел Украины осудило проявления нетерпимости и словесные нападения в адрес футболиста Романа Зозули во время матча второго дивизиона Испании, назвав их созвучными со штампами российской пропаганды.