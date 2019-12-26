Спортсмены николаевского регионального центра «Инваспорт» завоевали 33 медали на чемпионате Украины по плаванию среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Чемпионат проходил с 18 по 21 декабря в Каменском. Николаевский региональный центр «Инваспорт» достойно представили 12 спортсменов, которые завоевали 22 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовых медалей.

В итоге соревнований Гонтар Анна стала шестикратной победительницей на дистанциях 50 метров вольным стилем, 200 метров комплексным плаванием, 50 метров и 100 метров на спине, 50 метров баттерфляем, 100 вольным стилем и стала серебряным призером на дистанции 50 метров брассом. Гриненко Богдан стал серебряным призером на дистанции 50 метров вольным стилем. Кирпа Владислав стал двукратным чемпионом на дистанциях 200 метров комплексным плаванием и 50 метров на спине и двукратным серебряным призером на дистанции 100 метров на спине и 50 метров баттерфляем.

У Колисниченко Марии 4 золотых награды на дистанциях 50 метров на спине, 50 метров брассом, 200 метров и 50 метров вольным стилем и 1 серебряная медаль на дистанции 100 метров вольным стилем.

Паламарчук Сергей завоевал 4 золотые медали на дистанциях 150 метров комплексным плаванием, 50 метров на спине, 200 метров и 100 метров вольным стилем. Сергей стал серебряным призером на дистанции 50 метров вольным стилем и бронзовым призером на дистанции 50 метров брассом.

Шаврова Юлия завоевала золотую награду на дистанции 50 метров баттерфляем и стала серебряным призером на дистанции 50 метров брассом.

Четырехразовым чемпионом соревнований на дистанциях 50 метров и 100 метров брассом, 50 метров на спине и 50 метров баттерфляем стал Халваши Иракли.

Также спортсмен Шаповалов Александр выполнил норматив Мастера спорта Украины и завоевал первое место на дистанции 50 метров брассом, а также стал серебряным призером на дистанции 50 метров вольным стилем и бронзовым призером на дистанции 100 метров вольным стилем.

Панибратец Евгений стал бронзовым призером на дистанции 100 метров на спине.

Тренируют спортсменов Ильина Татьяна Анатольевна и Ильин Николай Семенович. Помощь и поддержку спортсменам в соревнованиях оказывали волонтеры - братья Егоровы Данил и Герман.

Напомним, что сборная области Николаевского регионального центра «Инваспорт» стала серебряным призером Кубка Украины по футболу среди спортсменов с пороками слуха.