|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:08
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:57
|Заход солнца:
|15:58
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|22.9 грн
|23.32 грн
|EUR
|25.25 грн
|25.85 грн
Спортсмены николаевского регионального центра «Инваспорт» завоевали 33 медали на чемпионате Украины по плаванию среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.
Чемпионат проходил с 18 по 21 декабря в Каменском. Николаевский региональный центр «Инваспорт» достойно представили 12 спортсменов, которые завоевали 22 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовых медалей.
В итоге соревнований Гонтар Анна стала шестикратной победительницей на дистанциях 50 метров вольным стилем, 200 метров комплексным плаванием, 50 метров и 100 метров на спине, 50 метров баттерфляем, 100 вольным стилем и стала серебряным призером на дистанции 50 метров брассом. Гриненко Богдан стал серебряным призером на дистанции 50 метров вольным стилем. Кирпа Владислав стал двукратным чемпионом на дистанциях 200 метров комплексным плаванием и 50 метров на спине и двукратным серебряным призером на дистанции 100 метров на спине и 50 метров баттерфляем.
У Колисниченко Марии 4 золотых награды на дистанциях 50 метров на спине, 50 метров брассом, 200 метров и 50 метров вольным стилем и 1 серебряная медаль на дистанции 100 метров вольным стилем.
Паламарчук Сергей завоевал 4 золотые медали на дистанциях 150 метров комплексным плаванием, 50 метров на спине, 200 метров и 100 метров вольным стилем. Сергей стал серебряным призером на дистанции 50 метров вольным стилем и бронзовым призером на дистанции 50 метров брассом.
Шаврова Юлия завоевала золотую награду на дистанции 50 метров баттерфляем и стала серебряным призером на дистанции 50 метров брассом.
Четырехразовым чемпионом соревнований на дистанциях 50 метров и 100 метров брассом, 50 метров на спине и 50 метров баттерфляем стал Халваши Иракли.
Также спортсмен Шаповалов Александр выполнил норматив Мастера спорта Украины и завоевал первое место на дистанции 50 метров брассом, а также стал серебряным призером на дистанции 50 метров вольным стилем и бронзовым призером на дистанции 100 метров вольным стилем.
Панибратец Евгений стал бронзовым призером на дистанции 100 метров на спине.
Тренируют спортсменов Ильина Татьяна Анатольевна и Ильин Николай Семенович. Помощь и поддержку спортсменам в соревнованиях оказывали волонтеры - братья Егоровы Данил и Герман.
Напомним, что сборная области Николаевского регионального центра «Инваспорт» стала серебряным призером Кубка Украины по футболу среди спортсменов с пороками слуха.
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
Спортсмены николаевского регионального центра «Инваспорт» завоевали 33 медали на чемпионате Украины по плаванию среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.
Чемпионат проходил с 18 по 21 декабря в Каменском. Николаевский региональный центр «Инваспорт» достойно представили 12 спортсменов, которые завоевали 22 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовых медалей.
В итоге соревнований Гонтар Анна стала шестикратной победительницей на дистанциях 50 метров вольным стилем, 200 метров комплексным плаванием, 50 метров и 100 метров на спине, 50 метров баттерфляем, 100 вольным стилем и стала серебряным призером на дистанции 50 метров брассом. Гриненко Богдан стал серебряным призером на дистанции 50 метров вольным стилем. Кирпа Владислав стал двукратным чемпионом на дистанциях 200 метров комплексным плаванием и 50 метров на спине и двукратным серебряным призером на дистанции 100 метров на спине и 50 метров баттерфляем.
У Колисниченко Марии 4 золотых награды на дистанциях 50 метров на спине, 50 метров брассом, 200 метров и 50 метров вольным стилем и 1 серебряная медаль на дистанции 100 метров вольным стилем.
Паламарчук Сергей завоевал 4 золотые медали на дистанциях 150 метров комплексным плаванием, 50 метров на спине, 200 метров и 100 метров вольным стилем. Сергей стал серебряным призером на дистанции 50 метров вольным стилем и бронзовым призером на дистанции 50 метров брассом.
Шаврова Юлия завоевала золотую награду на дистанции 50 метров баттерфляем и стала серебряным призером на дистанции 50 метров брассом.
Четырехразовым чемпионом соревнований на дистанциях 50 метров и 100 метров брассом, 50 метров на спине и 50 метров баттерфляем стал Халваши Иракли.
Также спортсмен Шаповалов Александр выполнил норматив Мастера спорта Украины и завоевал первое место на дистанции 50 метров брассом, а также стал серебряным призером на дистанции 50 метров вольным стилем и бронзовым призером на дистанции 100 метров вольным стилем.
Панибратец Евгений стал бронзовым призером на дистанции 100 метров на спине.
Тренируют спортсменов Ильина Татьяна Анатольевна и Ильин Николай Семенович. Помощь и поддержку спортсменам в соревнованиях оказывали волонтеры - братья Егоровы Данил и Герман.
Напомним, что сборная области Николаевского регионального центра «Инваспорт» стала серебряным призером Кубка Украины по футболу среди спортсменов с пороками слуха.