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Шведский нападающий Златан Ибрагимович стал игроком итальянского «Милана», за который выступал в 2010—2012 годах.
Ибрагимович подписал с Миланом контракт до июня 2020 года, сообщает официальный сайт клуба.
По информации СМИ, Златан Ибрагимович заработает за полгода в Милане 3 миллиона евро, а если стороны решат продлить соглашение, то за следующий сезон швед получит от 4,5 до 6 миллионов евро.
Напомним, Златан Ибрагимович заявлял о готовности перейти в «Эвертон», если должность главного тренера клуба займет Карло Анчелотти.
Позже Ливерпульский «Эвертон» объявил о назначении Карла Анчелотти главным тренером.
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Шведский нападающий Златан Ибрагимович стал игроком итальянского «Милана», за который выступал в 2010—2012 годах.
Ибрагимович подписал с Миланом контракт до июня 2020 года, сообщает официальный сайт клуба.
По информации СМИ, Златан Ибрагимович заработает за полгода в Милане 3 миллиона евро, а если стороны решат продлить соглашение, то за следующий сезон швед получит от 4,5 до 6 миллионов евро.
Напомним, Златан Ибрагимович заявлял о готовности перейти в «Эвертон», если должность главного тренера клуба займет Карло Анчелотти.
Позже Ливерпульский «Эвертон» объявил о назначении Карла Анчелотти главным тренером.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов