Шведский нападающий Златан Ибрагимович стал игроком итальянского «Милана», за который выступал в 2010—2012 годах.

Ибрагимович подписал с Миланом контракт до июня 2020 года, сообщает официальный сайт клуба.

По информации СМИ, Златан Ибрагимович заработает за полгода в Милане 3 миллиона евро, а если стороны решат продлить соглашение, то за следующий сезон швед получит от 4,5 до 6 миллионов евро.

Напомним, Златан Ибрагимович заявлял о готовности перейти в «Эвертон», если должность главного тренера клуба займет Карло Анчелотти.

Позже Ливерпульский «Эвертон» объявил о назначении Карла Анчелотти главным тренером.