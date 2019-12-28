Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль подал иск в суд на клуб из-за невыплаты премиальных.

Об этом информирует Mundo Deportivo, передаёт РБК-Украина.

По данным СМИ, чилийский футболист обвиняет «Барсу» в невыплате 2,4 млн евро, положенных ему по ряду пунктов в контракте. По одному из них, Видаль должен был получить почти 2 млн евро, если проведет на поле не менее тайма в 60% матчей сезона 2018/19.

Чилиец сыграл минимум по тайму только в половине матчей и уверен, что должен получить 50% от оговоренной суммы, но представители клуба не намерены выплачивать бонусы частично: по их мнению, игрок неправильно интерпретирует условия соглашения.

Остальная часть иска связана с другими пунктами в контракте Видаля с «Барселоной», в которых говорится о выплате премиальных в случае выхода клуба в 1/8 финала и четвертьфинал Лиги чемпионов, а также победы в чемпионате Испании.

Напомним, что лидером рейтинга клубов с самыми большими средними зарплатами в 2019 году стал футбольный клуб Барселона.