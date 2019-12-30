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Бой Владимира Кличко и Энтони Джошуа за титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе был назван поединком десятилетия по версии издания Boxing News.
Об этом сообщает Левый берег.
Встреча украинца и британца состоялась 30 апреля 2017 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
В пятом раунде Кличко оказался в нокдауне, однако уже в следующем раунде ответил сопернику тем же.
В 11-м раунде Джошуа дважды поразил украинского боксера апперкотом - Владимир дважды оказался в нокдауне, после чего рефери остановил бой.
Отметим, что после этого поединка Кличко-младший завершил карьеру.
Напомним, что боксер из Николаева Сергей Деревянченко рассказал, что для него значит бокс и чем он планирует заниматься после завершения карьеры.
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Бой Владимира Кличко и Энтони Джошуа за титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе был назван поединком десятилетия по версии издания Boxing News.
Об этом сообщает Левый берег.
Встреча украинца и британца состоялась 30 апреля 2017 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
В пятом раунде Кличко оказался в нокдауне, однако уже в следующем раунде ответил сопернику тем же.
В 11-м раунде Джошуа дважды поразил украинского боксера апперкотом - Владимир дважды оказался в нокдауне, после чего рефери остановил бой.
Отметим, что после этого поединка Кличко-младший завершил карьеру.
Напомним, что боксер из Николаева Сергей Деревянченко рассказал, что для него значит бокс и чем он планирует заниматься после завершения карьеры.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов