Бой Владимира Кличко и Энтони Джошуа за титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе был назван поединком десятилетия по версии издания Boxing News.

Об этом сообщает Левый берег.

Встреча украинца и британца состоялась 30 апреля 2017 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

В пятом раунде Кличко оказался в нокдауне, однако уже в следующем раунде ответил сопернику тем же.

В 11-м раунде Джошуа дважды поразил украинского боксера апперкотом - Владимир дважды оказался в нокдауне, после чего рефери остановил бой.

Отметим, что после этого поединка Кличко-младший завершил карьеру.

Напомним, что боксер из Николаева Сергей Деревянченко рассказал, что для него значит бокс и чем он планирует заниматься после завершения карьеры.