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Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь признан лучшим тренером Favbet Лиги в 2019 году, сообщает официальный сайт Всеукраинского объединения тренеров.
Об этом сообщает Левый берег.
55-летний специалист опередил вошедших в топ-5 Луиша Каштру («Шахтер»), Виктора Скрипника («Заря», Владимира Шарана («Александрия») и Алексея Михайличенко («Динамо»).
В Первой лиге звание лучшего досталось наставнику «Оболони-Бровар» Сергею Ковальцу, который обошел Сергея Лавриненко («Ингулец»), Леонида Кучука («Рух»), Андрея Тлумака («Волынь») и Александра Косевича («Авангард»).
Тренер тернопольский «Нивы» Василий Малик - лучший во Второй лиге.
В аматорском футболе лучшим признан Сергей Соловьев из «ВПК-Агро», а наставник ФК «Тернополь-Педуниверситет» Василий Ивегеш - лучший в студенческом футболе.
Напомним, что бой с участием Владимира Кличко признан поединком десятилетия.
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Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь признан лучшим тренером Favbet Лиги в 2019 году, сообщает официальный сайт Всеукраинского объединения тренеров.
Об этом сообщает Левый берег.
55-летний специалист опередил вошедших в топ-5 Луиша Каштру («Шахтер»), Виктора Скрипника («Заря», Владимира Шарана («Александрия») и Алексея Михайличенко («Динамо»).
В Первой лиге звание лучшего досталось наставнику «Оболони-Бровар» Сергею Ковальцу, который обошел Сергея Лавриненко («Ингулец»), Леонида Кучука («Рух»), Андрея Тлумака («Волынь») и Александра Косевича («Авангард»).
Тренер тернопольский «Нивы» Василий Малик - лучший во Второй лиге.
В аматорском футболе лучшим признан Сергей Соловьев из «ВПК-Агро», а наставник ФК «Тернополь-Педуниверситет» Василий Ивегеш - лучший в студенческом футболе.
Напомним, что бой с участием Владимира Кличко признан поединком десятилетия.