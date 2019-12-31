Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь признан лучшим тренером Favbet Лиги в 2019 году, сообщает официальный сайт Всеукраинского объединения тренеров.

Об этом сообщает Левый берег.

55-летний специалист опередил вошедших в топ-5 Луиша Каштру («Шахтер»), Виктора Скрипника («Заря», Владимира Шарана («Александрия») и Алексея Михайличенко («Динамо»).

В Первой лиге звание лучшего досталось наставнику «Оболони-Бровар» Сергею Ковальцу, который обошел Сергея Лавриненко («Ингулец»), Леонида Кучука («Рух»), Андрея Тлумака («Волынь») и Александра Косевича («Авангард»).

Тренер тернопольский «Нивы» Василий Малик - лучший во Второй лиге.

В аматорском футболе лучшим признан Сергей Соловьев из «ВПК-Агро», а наставник ФК «Тернополь-Педуниверситет» Василий Ивегеш - лучший в студенческом футболе.

Напомним, что бой с участием Владимира Кличко признан поединком десятилетия.