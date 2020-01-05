Сборная США по футболу отказалась от сборов в Катаре из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани по приказу Дональда Трампа.

Американская сборная планировала в январе провести сборы в Катаре в рамках подготовки к товарищескому матчу с Коста-Рикой, но в связи с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке вынуждена изменить планы, сообщает официальный сайт национальной команды США.

— В настоящее время мы работаем над альтернативными вариантами для подготовки к матчу с Коста-Рикой, который состоится 1 февраля, — говорится в заявлении..

Ранее сообщалось о том, что США развернет дополнительный военный контингент на Ближнем Востоке в связи с усилением напряженности в отношениях с Ираном после авиаудара, в результате которого погиб иранский командир Касем Сулеймани.