Мексиканец Сауль Альварес, которого признали лучшим боксером 2019 года по версии The Ring, показал свою шикарную яхту.

Альварес опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео с отдыха на Багамских островах.

На видео боксер показал свою яхту, которая оценивается в 60 миллионов долларов. Она называется «Канело» - именно такое прозвище у Альвареса.

В ноябре Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и выиграл титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе.

Ранее сообщалось, что в 2020 году николаевец Сергей Деревянченко планирует провести бой против Альвареса.