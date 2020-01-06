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Мексиканец Сауль Альварес, которого признали лучшим боксером 2019 года по версии The Ring, показал свою шикарную яхту.
Альварес опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео с отдыха на Багамских островах.
На видео боксер показал свою яхту, которая оценивается в 60 миллионов долларов. Она называется «Канело» - именно такое прозвище у Альвареса.
В ноябре Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и выиграл титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе.
Ранее сообщалось, что в 2020 году николаевец Сергей Деревянченко планирует провести бой против Альвареса.
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Мексиканец Сауль Альварес, которого признали лучшим боксером 2019 года по версии The Ring, показал свою шикарную яхту.
Альварес опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео с отдыха на Багамских островах.
На видео боксер показал свою яхту, которая оценивается в 60 миллионов долларов. Она называется «Канело» - именно такое прозвище у Альвареса.
В ноябре Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и выиграл титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе.
Ранее сообщалось, что в 2020 году николаевец Сергей Деревянченко планирует провести бой против Альвареса.