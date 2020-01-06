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Украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась в первую пятерку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
Об этом сообщает Радио Свобода.
Свитолина опередила канадку Бьянку Андрееску, которая потеряла 198 очков из-за отказа участвовать на турнире в новозеландском Окленде.
6 января Свитолина открывает сезон матчем 1/16 финала турнира Brisbane International в Австралии. Она встретится с Даниэль Коллинз.
Напомним, что в сентябре украинка Элина Свитолина поднялась на третье место в рейтинге лучших теннисисток планеты.
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Украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась в первую пятерку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
Об этом сообщает Радио Свобода.
Свитолина опередила канадку Бьянку Андрееску, которая потеряла 198 очков из-за отказа участвовать на турнире в новозеландском Окленде.
6 января Свитолина открывает сезон матчем 1/16 финала турнира Brisbane International в Австралии. Она встретится с Даниэль Коллинз.
Напомним, что в сентябре украинка Элина Свитолина поднялась на третье место в рейтинге лучших теннисисток планеты.