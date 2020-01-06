Украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась в первую пятерку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает Радио Свобода.

Свитолина опередила канадку Бьянку Андрееску, которая потеряла 198 очков из-за отказа участвовать на турнире в новозеландском Окленде.

6 января Свитолина открывает сезон матчем 1/16 финала турнира Brisbane International в Австралии. Она встретится с Даниэль Коллинз.

Напомним, что в сентябре украинка Элина Свитолина поднялась на третье место в рейтинге лучших теннисисток планеты.