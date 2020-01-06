На Рождество истекает время, когда лагерь Энтони Джошуа должен определится с кандидатурой следующего соперника англичанина.

Об этом сообщает Левый берег.

Энтони Джошуа стоит перед дилеммой - договориться об организации поединка с Александром Усиком или Кубратом Пулевым.

Украинец Усик является официальным претендентом на титул по версии WBO в супертяжелом весе, в то время как болгарин является официальным претендентом, назначенным IBF.

Обе организации, сразу же после реванша между Джошуа и Энди Руисом 7 декабря в Саудовской Аравии, направили официальные письма британцу с просьбой начать переговоры с Усиком и Пулевым. Джошуа получил 30 дней на переговоры.

Напомним, что украинский боксер Александр Усик победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом в дебютном поединке в супертяжелом весе.