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На Рождество истекает время, когда лагерь Энтони Джошуа должен определится с кандидатурой следующего соперника англичанина.
Об этом сообщает Левый берег.
Энтони Джошуа стоит перед дилеммой - договориться об организации поединка с Александром Усиком или Кубратом Пулевым.
Украинец Усик является официальным претендентом на титул по версии WBO в супертяжелом весе, в то время как болгарин является официальным претендентом, назначенным IBF.
Обе организации, сразу же после реванша между Джошуа и Энди Руисом 7 декабря в Саудовской Аравии, направили официальные письма британцу с просьбой начать переговоры с Усиком и Пулевым. Джошуа получил 30 дней на переговоры.
Напомним, что украинский боксер Александр Усик победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом в дебютном поединке в супертяжелом весе.
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На Рождество истекает время, когда лагерь Энтони Джошуа должен определится с кандидатурой следующего соперника англичанина.
Об этом сообщает Левый берег.
Энтони Джошуа стоит перед дилеммой - договориться об организации поединка с Александром Усиком или Кубратом Пулевым.
Украинец Усик является официальным претендентом на титул по версии WBO в супертяжелом весе, в то время как болгарин является официальным претендентом, назначенным IBF.
Обе организации, сразу же после реванша между Джошуа и Энди Руисом 7 декабря в Саудовской Аравии, направили официальные письма британцу с просьбой начать переговоры с Усиком и Пулевым. Джошуа получил 30 дней на переговоры.
Напомним, что украинский боксер Александр Усик победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом в дебютном поединке в супертяжелом весе.