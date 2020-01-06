Защитник «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко заинтересовал представителей «Манчестер Сити».

Об этом сообщает Левый берег.

При этом, помимо Матвиенко «горожане» также заинтересованы в защитнике «Интера» Милане Шкрыняре, но вариант с Матвиенко выглядит более доступным для чемпионов Англии, т.к. словацкий футболист лишь в прошлом году продлил контракт с миланским клубом до 2023 года и сумма трансфера может достигнуть 70 млн евро.

Действующий контракт Матвиенко с «горняками» рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне 23-летний уроженец Сак в 21-м поединке за «Шахтер» забил 1 гол.

Напомним, что представители Шахтера накануне матча Лиги чемпионов в Харькове 18 сентября встретились с официальной делегацией Манчестер Сити.