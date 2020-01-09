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Украинский боксер Василий Ломаченко стал лучшим боксером мира в своем возрасте.
Таким его признал портал ESPN.
Василий Ломаченко стал лучшим боксером в возрасте 31 года.
Среди сверстников украинец опередил в рейтинге Тайсона Фьюри и Майки Гарсию.
Регулярный чемпион мира в среднем весе по версии WBC Девин Хейни - лучший среди 21-летних боксеров, вероятный следующий оппонент Ломаченко Теофимо Лопес - среди 22-летних.
Другой регулярный чемпион в легком весе по версии WBA, Джервонта Дэвис опередил сверстников в возрасте 25 лет. Сауль «Канело» Альварес - в возрасте 29 лет, Энтони Джошуа - 30 лет.
Среди 34-летних боксеров нет равных чемпиону мира в супертяжелом весе Деонтею Вайлдеру, среди 37-летних - чемпиону мира в среднем весе Геннадию Головкину.
Рейтинг лучших боксеров своего возраста:
31 год – Василий Ломаченко (14-1, 10 KO)
32 года – Теренс Кроуфорд (35-0, 26 KO)
33 года – Йорденис Угас (24-4, 11 KO)
34 года – Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 KO)
35 лет – Элейдер Альварес (24-1, 12 KO)
36 лет – Сергей Ковалев (34-4-1, 29 KO)
37 лет – Геннадий Головкин (37-1-1, 35 KO)
38 лет – Кубрат Пулев (28-1, 14 KO)
39 лет – Гильермо Ригондо (19-1, 13 KO)
40+ лет – Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO)
Ранее украинского чемпиона мира WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко удостоили индивидуальной награды как лучшего боксера 2019 года по версии WBO от Всемирного боксерского совета.
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Украинский боксер Василий Ломаченко стал лучшим боксером мира в своем возрасте.
Таким его признал портал ESPN.
Василий Ломаченко стал лучшим боксером в возрасте 31 года.
Среди сверстников украинец опередил в рейтинге Тайсона Фьюри и Майки Гарсию.
Регулярный чемпион мира в среднем весе по версии WBC Девин Хейни - лучший среди 21-летних боксеров, вероятный следующий оппонент Ломаченко Теофимо Лопес - среди 22-летних.
Другой регулярный чемпион в легком весе по версии WBA, Джервонта Дэвис опередил сверстников в возрасте 25 лет. Сауль «Канело» Альварес - в возрасте 29 лет, Энтони Джошуа - 30 лет.
Среди 34-летних боксеров нет равных чемпиону мира в супертяжелом весе Деонтею Вайлдеру, среди 37-летних - чемпиону мира в среднем весе Геннадию Головкину.
Рейтинг лучших боксеров своего возраста:
31 год – Василий Ломаченко (14-1, 10 KO)
32 года – Теренс Кроуфорд (35-0, 26 KO)
33 года – Йорденис Угас (24-4, 11 KO)
34 года – Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 KO)
35 лет – Элейдер Альварес (24-1, 12 KO)
36 лет – Сергей Ковалев (34-4-1, 29 KO)
37 лет – Геннадий Головкин (37-1-1, 35 KO)
38 лет – Кубрат Пулев (28-1, 14 KO)
39 лет – Гильермо Ригондо (19-1, 13 KO)
40+ лет – Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO)
Ранее украинского чемпиона мира WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко удостоили индивидуальной награды как лучшего боксера 2019 года по версии WBO от Всемирного боксерского совета.