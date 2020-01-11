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Украинская теннисистка Екатерина Козлова успешно преодолела первый круг квалификации турнира WTA «International».
Об этом сообщает УНН.
В матче первого круга уроженка Николаева, которая получила 5 номер посева, разгромила обладательницу «вайлд кард» из Австралии Джессику Фаулер - 6:0, 6:2.
В борьбе за позицию в основной сетке турнира украинка поспорит с итальянкой Камиллой Джорджи (10).
Заметим, призовой фонд соревнований составляет 251 тысяч долларов.
Напомним, что николаевская теннисистка Екатерина Козлова не смогла в пятницу выйти в полуфинал турнира WTA International с призовым фондом 250 тысяч долларов Jiangxi Open в китайском городе Наньчан.
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Украинская теннисистка Екатерина Козлова успешно преодолела первый круг квалификации турнира WTA «International».
Об этом сообщает УНН.
В матче первого круга уроженка Николаева, которая получила 5 номер посева, разгромила обладательницу «вайлд кард» из Австралии Джессику Фаулер - 6:0, 6:2.
В борьбе за позицию в основной сетке турнира украинка поспорит с итальянкой Камиллой Джорджи (10).
Заметим, призовой фонд соревнований составляет 251 тысяч долларов.
Напомним, что николаевская теннисистка Екатерина Козлова не смогла в пятницу выйти в полуфинал турнира WTA International с призовым фондом 250 тысяч долларов Jiangxi Open в китайском городе Наньчан.