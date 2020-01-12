В Лозанне завершилась индивидуальная гонка с участием украинских биатлонистов на III Зимних Юношеских Олимпийских играх-2020.

Об этом сообщает УНН.

Лучший результат среди наших юных олимпийцев показал знаменосец сборной Степан Кинаш, который замкнул главную топ-8 с тремя промахами отстал от чемпиона Олега Домичека на 1 минуту и 49,3 с.

Наш Марк Козак замкнул действующую двадцатку. Виталий Мандзин стал 48-м, а Сергей Хрусталь только 57-м.

Заметим, что завтра на ЮО-2020 состоится одиночная смешанная эстафета.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Екатерина Козлова успешно преодолела первый круг квалификации турнира WTA «International».