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В Лозанне завершилась индивидуальная гонка с участием украинских биатлонистов на III Зимних Юношеских Олимпийских играх-2020.
Об этом сообщает УНН.
Лучший результат среди наших юных олимпийцев показал знаменосец сборной Степан Кинаш, который замкнул главную топ-8 с тремя промахами отстал от чемпиона Олега Домичека на 1 минуту и 49,3 с.
Наш Марк Козак замкнул действующую двадцатку. Виталий Мандзин стал 48-м, а Сергей Хрусталь только 57-м.
Заметим, что завтра на ЮО-2020 состоится одиночная смешанная эстафета.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Екатерина Козлова успешно преодолела первый круг квалификации турнира WTA «International».
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В Лозанне завершилась индивидуальная гонка с участием украинских биатлонистов на III Зимних Юношеских Олимпийских играх-2020.
Об этом сообщает УНН.
Лучший результат среди наших юных олимпийцев показал знаменосец сборной Степан Кинаш, который замкнул главную топ-8 с тремя промахами отстал от чемпиона Олега Домичека на 1 минуту и 49,3 с.
Наш Марк Козак замкнул действующую двадцатку. Виталий Мандзин стал 48-м, а Сергей Хрусталь только 57-м.
Заметим, что завтра на ЮО-2020 состоится одиночная смешанная эстафета.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Екатерина Козлова успешно преодолела первый круг квалификации турнира WTA «International».