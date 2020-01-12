Украинский средневес из Николаева Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) в ближайшее время может получить еще один титульный шанс.

Об этом пишет «XSport».

По сообщению журналиста Sport IllustratedКриса Манникса, обладатель титула WBO Дементриус Андраде (28-0, 17 КО) готов встретиться с украинцем после того, как 30 января проведет бой против Люка Килера (17-2-1, 5 КО).

— Пока Сергей Деревянченко продолжает искать оппонента, Деметриус Андраде сказал мне, что он готов и хотел бы защищать свой титул в бою с ним, как только проведет обязательную защиту с Люком Килером, - сказал он.

Напомним, что в 2020 году Деревянченко хочет подраться с Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО). В последнем бою он спорным решением судей проиграл Геннадию Головкину (40-1-1, 35 КО) в поединке за титул IBF.