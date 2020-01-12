|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:35
|Заход солнца:
|16:25
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|07:54
|Заход солнца:
|16:17
|Температура завтра:
|+5 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.75 грн
|24.25 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.75 грн
Украинский средневес из Николаева Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) в ближайшее время может получить еще один титульный шанс.
Об этом пишет «XSport».
По сообщению журналиста Sport IllustratedКриса Манникса, обладатель титула WBO Дементриус Андраде (28-0, 17 КО) готов встретиться с украинцем после того, как 30 января проведет бой против Люка Килера (17-2-1, 5 КО).
— Пока Сергей Деревянченко продолжает искать оппонента, Деметриус Андраде сказал мне, что он готов и хотел бы защищать свой титул в бою с ним, как только проведет обязательную защиту с Люком Килером, - сказал он.
Напомним, что в 2020 году Деревянченко хочет подраться с Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО). В последнем бою он спорным решением судей проиграл Геннадию Головкину (40-1-1, 35 КО) в поединке за титул IBF.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Украинский средневес из Николаева Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) в ближайшее время может получить еще один титульный шанс.
Об этом пишет «XSport».
По сообщению журналиста Sport IllustratedКриса Манникса, обладатель титула WBO Дементриус Андраде (28-0, 17 КО) готов встретиться с украинцем после того, как 30 января проведет бой против Люка Килера (17-2-1, 5 КО).
— Пока Сергей Деревянченко продолжает искать оппонента, Деметриус Андраде сказал мне, что он готов и хотел бы защищать свой титул в бою с ним, как только проведет обязательную защиту с Люком Килером, - сказал он.
Напомним, что в 2020 году Деревянченко хочет подраться с Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО). В последнем бою он спорным решением судей проиграл Геннадию Головкину (40-1-1, 35 КО) в поединке за титул IBF.