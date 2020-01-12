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С 6 по 12 января 2020 года в Николаеве на стадионе в парке Победы прошла неделя марафонов.
Об этом идет речь в программе «Улица спортивная» на НИС-ТВ.
Сообщается, что неделю марафонов, которая стартовала 6 января, инициировал известный легкоатлет Сергей Ян, который в позапрошлом году установил неофициальный национальный рекорд - 10 часов беспрерывного бега на беговой дорожке.
— Я бегаю сверхмарафоны, поэтому мы решили создать проект «Трансформация личности», где мы обучаем людей здоровому образу жизни, меняем привычки, питание. Этим забегом я хочу привлечь внимание людей, чтобы они начали вести более здоровый образ жизни. Это не соревновательный процесс. Это способ приучить людей к здоровому образу жизни, - сказал Сергей Ян.
Марафон проходил каждый день в 08:00 на стадионе в парке Победы и длился 5 часов. Данный марафон ежедневно составлял дистанцию в 42 километра 195 метров. Однако отмечается, что участники марафона выбирали удобную для себя дистанцию и задавали организатору различные вопросы относительно бега, питания, восстановления.
— Я весил больше 180 и сбросил 80 килограмм. Появилось много энергии, которую надо было куда-то девать. Решил начать заниматься бегом. Бег дает, в первую очередь, здоровье. Получилось так, что я начал популяризировать здоровый образ жизни, - сказал участник недели марафонов Виталий Бригарчук.
За 7 дней марафонов участники преодолели дистанцию в 300 километров. Как рассказал Сергей Ян, принять участие в марафоне пришло много людей, порядка 30 человек.
— Люди ежедневно присоединялись, поддерживали нас, ну, где-то на пол дня точно. А потом мы с моей напарницей Валентиной Ковальской - на данный момент чемпионка Украины по суточному бегу - продолжали бежать, - поделился Сергей Ян.
Напомним, что 3 ноября, в Николаеве прошел масштабный спортивный праздник «Новая Почта полумарафон».
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С 6 по 12 января 2020 года в Николаеве на стадионе в парке Победы прошла неделя марафонов.
Об этом идет речь в программе «Улица спортивная» на НИС-ТВ.
Сообщается, что неделю марафонов, которая стартовала 6 января, инициировал известный легкоатлет Сергей Ян, который в позапрошлом году установил неофициальный национальный рекорд - 10 часов беспрерывного бега на беговой дорожке.
— Я бегаю сверхмарафоны, поэтому мы решили создать проект «Трансформация личности», где мы обучаем людей здоровому образу жизни, меняем привычки, питание. Этим забегом я хочу привлечь внимание людей, чтобы они начали вести более здоровый образ жизни. Это не соревновательный процесс. Это способ приучить людей к здоровому образу жизни, - сказал Сергей Ян.
Марафон проходил каждый день в 08:00 на стадионе в парке Победы и длился 5 часов. Данный марафон ежедневно составлял дистанцию в 42 километра 195 метров. Однако отмечается, что участники марафона выбирали удобную для себя дистанцию и задавали организатору различные вопросы относительно бега, питания, восстановления.
— Я весил больше 180 и сбросил 80 килограмм. Появилось много энергии, которую надо было куда-то девать. Решил начать заниматься бегом. Бег дает, в первую очередь, здоровье. Получилось так, что я начал популяризировать здоровый образ жизни, - сказал участник недели марафонов Виталий Бригарчук.
За 7 дней марафонов участники преодолели дистанцию в 300 километров. Как рассказал Сергей Ян, принять участие в марафоне пришло много людей, порядка 30 человек.
— Люди ежедневно присоединялись, поддерживали нас, ну, где-то на пол дня точно. А потом мы с моей напарницей Валентиной Ковальской - на данный момент чемпионка Украины по суточному бегу - продолжали бежать, - поделился Сергей Ян.
Напомним, что 3 ноября, в Николаеве прошел масштабный спортивный праздник «Новая Почта полумарафон».