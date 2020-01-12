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Олимпийская чемпионка из Николаева Ольга Харлан одержала победу в финале этапа Гран-при по фехтованию, который проходит в Монреале (Канада).
Об этом сообщается на странице Национального олимпийского комитета Украины в Николаевской области в Facebook.
— На пути к победе Ольга Харлан одолела француженку Сару Бальзера 15:7 в 1/4, в полуфинале решающим уколом победила китаянку Шао Какие со счетом 15:14, а в заключительном бою разгромила российскую спортсменку Ольгу Никитину со счетом 15:7, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинская саблистка Ольга Харлан стала победительницей этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).
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Олимпийская чемпионка из Николаева Ольга Харлан одержала победу в финале этапа Гран-при по фехтованию, который проходит в Монреале (Канада).
Об этом сообщается на странице Национального олимпийского комитета Украины в Николаевской области в Facebook.
— На пути к победе Ольга Харлан одолела француженку Сару Бальзера 15:7 в 1/4, в полуфинале решающим уколом победила китаянку Шао Какие со счетом 15:14, а в заключительном бою разгромила российскую спортсменку Ольгу Никитину со счетом 15:7, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинская саблистка Ольга Харлан стала победительницей этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).