Олимпийская чемпионка из Николаева Ольга Харлан одержала победу в финале этапа Гран-при по фехтованию, который проходит в Монреале (Канада).

Об этом сообщается на странице Национального олимпийского комитета Украины в Николаевской области в Facebook.

— На пути к победе Ольга Харлан одолела француженку Сару Бальзера 15:7 в 1/4, в полуфинале решающим уколом победила китаянку Шао Какие со счетом 15:14, а в заключительном бою разгромила российскую спортсменку Ольгу Никитину со счетом 15:7, - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинская саблистка Ольга Харлан стала победительницей этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).