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Испанская «Барселона» возглавила рейтинг самых прибыльных футбольных клубов Европы.
Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на консалтинговую компанию Deloitte.
За сезон-2018/19 «Барселона» заработала 840,8 миллиона евро, что является абсолютным рекордом. Каталонский клуб первым покорил отметку в 800 миллионов евро. При этом он впервые оказался на вершине этого рейтинга, который выходит уже в 23-й раз.
В пятерку лучших входят испанский «Реал» (757,3 миллиона евро), английский «Манчестер Юнайтед» (711,5 миллиона), немецкая «Бавария» (660,1) и французский «Пари Сен-Жермен» (635,9 миллиона).
Всего в рейтинге присутствуют 20 клубов - восемь английских, четыре итальянских, по три испанских и немецких, два французских. Их совокупный доход составил 9,3 миллиарда евро, тогда как годом ранее - 8,3 миллиарда.
Состав топ-20 является стабильным, а в этом году его пополнили два новых участника - французский Лион (17-е место) и итальянский Наполи (20-е).
Ранее футбольный клуб «Барселона» был признан лидером рейтинга клубов с самыми большими средними зарплатами в 2019 году.
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Испанская «Барселона» возглавила рейтинг самых прибыльных футбольных клубов Европы.
Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на консалтинговую компанию Deloitte.
За сезон-2018/19 «Барселона» заработала 840,8 миллиона евро, что является абсолютным рекордом. Каталонский клуб первым покорил отметку в 800 миллионов евро. При этом он впервые оказался на вершине этого рейтинга, который выходит уже в 23-й раз.
В пятерку лучших входят испанский «Реал» (757,3 миллиона евро), английский «Манчестер Юнайтед» (711,5 миллиона), немецкая «Бавария» (660,1) и французский «Пари Сен-Жермен» (635,9 миллиона).
Всего в рейтинге присутствуют 20 клубов - восемь английских, четыре итальянских, по три испанских и немецких, два французских. Их совокупный доход составил 9,3 миллиарда евро, тогда как годом ранее - 8,3 миллиарда.
Состав топ-20 является стабильным, а в этом году его пополнили два новых участника - французский Лион (17-е место) и итальянский Наполи (20-е).
Ранее футбольный клуб «Барселона» был признан лидером рейтинга клубов с самыми большими средними зарплатами в 2019 году.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов