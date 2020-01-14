Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии троим николаевским спортсменам.

Об этом говорится в Указе №5/2020 «О назначении стипендий Президента Украины для выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров».

Согласно Указу, стипендии в размере 7000 гривен получат чемпионы Европы-2019 по футболу Сергей Баев, Борис Кусковальский и Евгений Ушаков.

Напомним, летом Владимир Зеленский назначил стипендии двум паралимпийцам из Николаевской области.