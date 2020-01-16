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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил символическую команду 2019 года.
Символическая сборная года была определена по итогам голосования болельщиков, которое длилось полтора месяца, сообщает официальный сайт организации УЕФА.
Участие в голосовании приняли более двух миллионов голосов.
Символическая сборная года:
Алиссон, Трент Александер-Арнолд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк (все — Ливерпуль), Маттейс де Лигт (Аякс/Ювентус), Фрэнки де Йонг (Аякс/Барселона), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Лионель Месси (Барселона), Криштиану Роналду (Ювентус), Садио Мане (Ливерпуль), Роберт Левандовски (Бавария).
Напомним, Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах назван лучшим игроком клубного чемпионата мира-2019.
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил символическую команду 2019 года.
Символическая сборная года была определена по итогам голосования болельщиков, которое длилось полтора месяца, сообщает официальный сайт организации УЕФА.
Участие в голосовании приняли более двух миллионов голосов.
Символическая сборная года:
Алиссон, Трент Александер-Арнолд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк (все — Ливерпуль), Маттейс де Лигт (Аякс/Ювентус), Фрэнки де Йонг (Аякс/Барселона), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Лионель Месси (Барселона), Криштиану Роналду (Ювентус), Садио Мане (Ливерпуль), Роберт Левандовски (Бавария).
Напомним, Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах назван лучшим игроком клубного чемпионата мира-2019.