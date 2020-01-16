Николаевские фехтовальщики заняли призовые места на Чемпионате Украины по фехтованию среди юниоров.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения департамента городского головы

Так, 11-12 января в Киеве состоялся Чемпионат Украины по фехтованию среди юниоров. В личных соревнованиях золотую медаль получила Александра Бондарь, бронзовую - Дарья Бульба.

В категории командные соревнования: 1 место - команда Николаев - 1, Александра Бондарь, Дарья Бульба, Анна Дубов, Александра Корсак. 2 место - Николаев - 2, Валерия Проченко, Ольга Кивало, Анжела Тульчевская, Анастасия Шишкина.

В начале декабря 2019 года спортсменка из Николаева Алина Полозюк стала серебряным призером Всеукраинского турнира по фехтованию.