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Николаевские фехтовальщики заняли призовые места на Чемпионате Украины по фехтованию среди юниоров.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения департамента городского головы
Так, 11-12 января в Киеве состоялся Чемпионат Украины по фехтованию среди юниоров. В личных соревнованиях золотую медаль получила Александра Бондарь, бронзовую - Дарья Бульба.
В категории командные соревнования: 1 место - команда Николаев - 1, Александра Бондарь, Дарья Бульба, Анна Дубов, Александра Корсак. 2 место - Николаев - 2, Валерия Проченко, Ольга Кивало, Анжела Тульчевская, Анастасия Шишкина.
В начале декабря 2019 года спортсменка из Николаева Алина Полозюк стала серебряным призером Всеукраинского турнира по фехтованию.
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Николаевские фехтовальщики заняли призовые места на Чемпионате Украины по фехтованию среди юниоров.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения департамента городского головы
Так, 11-12 января в Киеве состоялся Чемпионат Украины по фехтованию среди юниоров. В личных соревнованиях золотую медаль получила Александра Бондарь, бронзовую - Дарья Бульба.
В категории командные соревнования: 1 место - команда Николаев - 1, Александра Бондарь, Дарья Бульба, Анна Дубов, Александра Корсак. 2 место - Николаев - 2, Валерия Проченко, Ольга Кивало, Анжела Тульчевская, Анастасия Шишкина.
В начале декабря 2019 года спортсменка из Николаева Алина Полозюк стала серебряным призером Всеукраинского турнира по фехтованию.