УЕФА вместе с Ассоциацией европейских клубов задумались о проведении новой реформы главного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов.

Об этом сообщает The Times.

Главной целью реформы является увеличение количества матчей между лучшими клубами Европы.

Отмечается, что руководители европейского футбола рассматривают три варианта реформы турнира: изменение формата группового этапа на 8 групп по 6 команд, 6 групп по 6 команд или же введение второго группового этапа с участием восьми четвертьфиналистов, в ходе которого определятся полуфиналисты турнира. Изменение формата может понравиться ведущим клубам Европы, так как приведет к росту их доходов.

В то же время против такой реформы могут выступить в Англии, так как из-за нее придется вносить серьезные изменения в насыщенный календарь внутренних соревнований. В частности, под угрозой может оказаться Кубок английской лиги. Напомним, на данный момент на групповом этапе Лиге чемпионов принимают участие 32 клуба, которые разбиты на 8 групп по 4 команды.

Ранее сообщалось, что ливерпульский «Эвертон» объявил о назначении Карла Анчелотти главным тренером.







