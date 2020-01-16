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УЕФА вместе с Ассоциацией европейских клубов задумались о проведении новой реформы главного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов.
Об этом сообщает The Times.
Главной целью реформы является увеличение количества матчей между лучшими клубами Европы.
Отмечается, что руководители европейского футбола рассматривают три варианта реформы турнира: изменение формата группового этапа на 8 групп по 6 команд, 6 групп по 6 команд или же введение второго группового этапа с участием восьми четвертьфиналистов, в ходе которого определятся полуфиналисты турнира. Изменение формата может понравиться ведущим клубам Европы, так как приведет к росту их доходов.
В то же время против такой реформы могут выступить в Англии, так как из-за нее придется вносить серьезные изменения в насыщенный календарь внутренних соревнований. В частности, под угрозой может оказаться Кубок английской лиги. Напомним, на данный момент на групповом этапе Лиге чемпионов принимают участие 32 клуба, которые разбиты на 8 групп по 4 команды.
Ранее сообщалось, что ливерпульский «Эвертон» объявил о назначении Карла Анчелотти главным тренером.
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УЕФА вместе с Ассоциацией европейских клубов задумались о проведении новой реформы главного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов.
Об этом сообщает The Times.
Главной целью реформы является увеличение количества матчей между лучшими клубами Европы.
Отмечается, что руководители европейского футбола рассматривают три варианта реформы турнира: изменение формата группового этапа на 8 групп по 6 команд, 6 групп по 6 команд или же введение второго группового этапа с участием восьми четвертьфиналистов, в ходе которого определятся полуфиналисты турнира. Изменение формата может понравиться ведущим клубам Европы, так как приведет к росту их доходов.
В то же время против такой реформы могут выступить в Англии, так как из-за нее придется вносить серьезные изменения в насыщенный календарь внутренних соревнований. В частности, под угрозой может оказаться Кубок английской лиги. Напомним, на данный момент на групповом этапе Лиге чемпионов принимают участие 32 клуба, которые разбиты на 8 групп по 4 команды.
Ранее сообщалось, что ливерпульский «Эвертон» объявил о назначении Карла Анчелотти главным тренером.