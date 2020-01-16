|Скорость ветра:
|0.6 м/с
|Восход солнца:
|07:32
|Заход солнца:
|16:31
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:51
|Заход солнца:
|16:24
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.9 грн
|24.25 грн
|EUR
|25.95 грн
|27 грн
Украинская спортивная пара София Нестерова и Артем Даренский стала бронзовым призером в командных соревнованиях зимних юношеских Олимпийских игр, которые проходят в Лозанне (Швейцария).
Об этом информирует пресс-служба Украинской федерации фигурного катания на коньках.
Украинцы выступали в составе смешанной команды Vision, которая заняла третье место. Вместе с украинскими фигуристами на пьедестал взошли Андрей Мозалев (одиночное катание, Россия), Регина Шерман (одиночное катание, Венгрия), Натали Д'Алессандро/Брюс Уэдделла (спортивные танцы на льду, Канада). Команда набрала 18 очков.
Чемпионами юношеских Олимпийских игр с результатом 24 очка стали члены команды Courage, в которую вошли спортсмены из Эстонии, России, Грузии и Японии.
Серебряные медали (22 очка) получила команда Focus в составе японских, американских и российских фигуристов.
Команда Motivation, в которой выступал украинец Андрей Кокура, заняла пятое место, а команда Future с участием нашей танцевальной пары Анны Чернявской/Олега Муратова - седьмое.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
Украинская спортивная пара София Нестерова и Артем Даренский стала бронзовым призером в командных соревнованиях зимних юношеских Олимпийских игр, которые проходят в Лозанне (Швейцария).
Об этом информирует пресс-служба Украинской федерации фигурного катания на коньках.
Украинцы выступали в составе смешанной команды Vision, которая заняла третье место. Вместе с украинскими фигуристами на пьедестал взошли Андрей Мозалев (одиночное катание, Россия), Регина Шерман (одиночное катание, Венгрия), Натали Д'Алессандро/Брюс Уэдделла (спортивные танцы на льду, Канада). Команда набрала 18 очков.
Чемпионами юношеских Олимпийских игр с результатом 24 очка стали члены команды Courage, в которую вошли спортсмены из Эстонии, России, Грузии и Японии.
Серебряные медали (22 очка) получила команда Focus в составе японских, американских и российских фигуристов.
Команда Motivation, в которой выступал украинец Андрей Кокура, заняла пятое место, а команда Future с участием нашей танцевальной пары Анны Чернявской/Олега Муратова - седьмое.