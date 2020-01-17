Вчера, 16 января, Николаевский региональный центр «Инваспорт» и Николаевская специализированная детско-юношеская спортивная школа для лиц с инвалидностью в торжественной обстановке подвели итоги 2019 спортивного года.

Об этом сообщает пресс-службе ОГА.

Прошлый год был очень удачным для спортсменов: 2 спортсмена выполнили нормативы ЗМСУ, 1 спортсмен МСУМК, 3 спортсмена МСУ. 45 спортсменов входят в состав национальных сборных команд Украины по различным видам спорта.

Воспитанники учреждения являются гордостью не только Николаева, но и всей Украины, одерживая победы гордо прославляют на высоких паралимпийских и дефлимпийских пьедесталах имя нашего государства.

Подводя итоги года были отмечены14 лучших спортсменов и тренеров Николаевской области в 6 номинациях.

В номинации «Стабильность года»; Корепанов Виталий - Бронзовый призер 2019 по вольной борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха. Баев Сергей - Чемпион Европы 2019 по футболу в Греции среди спортсменов с нарушениями слуха.

В номинации «Удивление года»; Фандеев Артем - серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы 2019 по дзюдо в Бельгии среди спортсменов с нарушениями слуха. Латюк Никита - серебряный призер чемпионата Европы 2019 по вольной борьбе в Белоруссии среди спортсменов с нарушениями слуха.

В номинации «Надежда года»: Колисниченко Мария - многократный чемпион и призер чемпионата и кубка Украины по плаванию 2019 года. Трехкратная победительница Финальный соревнований Спартакиады «Поверь в себя». Довзий Алексей - бронзовый призер чемпионата Европы 2019 по вольной и греко-римской борьбе среди кадетов в Белоруссии среди спортсменов с нарушениями слуха.

В номинации «Сила духа»: Науменко Олег - бронзовый призер чемпионата мира 2019 по фехтованию на колясках по шпаге (командные соревнования) в Южной Корее. Гюнтер Анна - бронзовый призер чемпионата мира 2019 по плаванию среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Великобритании.

В номинации «Лучший спортсмен»: Цветов Игорь - двукратный победитель чемпионата мира 2019 году в Арабских Эмиратах в беге на дистанциях 100 и 200 м с мировыми рекордами. Серьоженко Дмитрий - чемпион мира 2019 в Южной Корее по фехтованию на колясках в сабле (командные соревнования). Конкин Виктор - двукратный серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионата мира 2019 по плаванию среди спортсменов с нарушениями слуха в Бразилии.

В номинации «Лучший тренер года» заслуженные тренеры Украины: Деркач Виктор Николаевич - личный тренер двукратного чемпиона мира по легкой атлетике 2019 Цветова Игоря. Христик Владимир Васильевич - личный тренер чемпиона мира по фехтованию на колясках 2019 Серьоженка Дмитрия. Ильина Татьяна Анатольевна - личный тренер многократного призера чемпионата мира 2019 по плаванию среди спортсменов с нарушениями слуха Конкина Виктора и бронзового призера чемпионата мира 2019 Гюнтер Анны.

Напомним, сборная области Николаевского регионального центра «Инваспорт» стала серебряным призером Кубка Украины по футболу среди спортсменов с пороками слуха.