|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:32
|Заход солнца:
|16:31
|Температура завтра:
|+2 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:51
|Заход солнца:
|16:24
|Температура завтра:
|+1 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.05 грн
|24.4 грн
|EUR
|26 грн
|27.05 грн
Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в карьере вышла в финал турнира категории Premier на первенстве в австралийской Аделаиде.
Об этом пишет НВ.
.@D_Yastremska advances to the @AdelaideTennis final!— WTA (@WTA) 17 січня 2020 р.
Defeats No.6 seed Sabalenka 6-4, 7-6(4). pic.twitter.com/HV6iVBKBgP
В полуфинале 19-летняя спортсменка обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко, для чего ей хватило двух сетов.
В первом 24-я ракетка планеты отдала сопернице четыре гейма, но во второй партии 12-й номер мирового рейтинга оказала большее сопротивление, уступив на тай-брейке — 6:4, 7:6 (4).
В случае победы Даяна Ястремская, которая сохраняет статус второй ракетки Украины, поднимется в ТОП-20 мирового рейтинга.
Напомним, украинская теннисистка родом из Николаева Екатерина Козлова одержала победу в первом круге турнира серии WTA International в австралийском Хобарте.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в карьере вышла в финал турнира категории Premier на первенстве в австралийской Аделаиде.
Об этом пишет НВ.
.@D_Yastremska advances to the @AdelaideTennis final!— WTA (@WTA) 17 січня 2020 р.
Defeats No.6 seed Sabalenka 6-4, 7-6(4). pic.twitter.com/HV6iVBKBgP
В полуфинале 19-летняя спортсменка обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко, для чего ей хватило двух сетов.
В первом 24-я ракетка планеты отдала сопернице четыре гейма, но во второй партии 12-й номер мирового рейтинга оказала большее сопротивление, уступив на тай-брейке — 6:4, 7:6 (4).
В случае победы Даяна Ястремская, которая сохраняет статус второй ракетки Украины, поднимется в ТОП-20 мирового рейтинга.
Напомним, украинская теннисистка родом из Николаева Екатерина Козлова одержала победу в первом круге турнира серии WTA International в австралийском Хобарте.