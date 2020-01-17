Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в карьере вышла в финал турнира категории Premier на первенстве в австралийской Аделаиде.

Об этом пишет НВ.

В полуфинале 19-летняя спортсменка обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко, для чего ей хватило двух сетов.

В первом 24-я ракетка планеты отдала сопернице четыре гейма, но во второй партии 12-й номер мирового рейтинга оказала большее сопротивление, уступив на тай-брейке — 6:4, 7:6 (4).

В финальном поединке украинская теннисистка сыграет против первой ракетки планеты, представительницы Австралии Эшли Барти.

В случае победы Даяна Ястремская, которая сохраняет статус второй ракетки Украины, поднимется в ТОП-20 мирового рейтинга.

Напомним, украинская теннисистка родом из Николаева Екатерина Козлова одержала победу в первом круге турнира серии WTA International в австралийском Хобарте.