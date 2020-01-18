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Украинская спортсменка Ярослава Магучих установила мировой рекорд U20 по прыжкам в высоту в помещении.
Об этом сообщается на странице Федерации легкой атлетики Украины в Facebook.
Ярослава Магучих установила мировой рекорд U20 в помещении с результатом 2,01 метра. Этот результат обеспечил спортсменке победу на соревнованиях «Мемориал Демьянюка» во Львове.
— Прыгать было очень клево. 2,01 - мой личный рекорд в помещениях. Следующий старт в Коттбусе (29 января). Будем соревноваться и показывать высокие результаты, - заявила Ярослава Магучих после победы.
Напомним, ранее Ярослава Магучих победила в номинации Rising Star по итогам церемонии World Athletics (ранее - Международная ассоциация легкоатлетических федераций - IAAF) Awards в Монако.
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Украинская спортсменка Ярослава Магучих установила мировой рекорд U20 по прыжкам в высоту в помещении.
Об этом сообщается на странице Федерации легкой атлетики Украины в Facebook.
Ярослава Магучих установила мировой рекорд U20 в помещении с результатом 2,01 метра. Этот результат обеспечил спортсменке победу на соревнованиях «Мемориал Демьянюка» во Львове.
— Прыгать было очень клево. 2,01 - мой личный рекорд в помещениях. Следующий старт в Коттбусе (29 января). Будем соревноваться и показывать высокие результаты, - заявила Ярослава Магучих после победы.
Напомним, ранее Ярослава Магучих победила в номинации Rising Star по итогам церемонии World Athletics (ранее - Международная ассоциация легкоатлетических федераций - IAAF) Awards в Монако.