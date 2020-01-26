Сборную Украины по биатлону дисквалифицировали по результатам смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке.

Об этом сообщает Тribuna.

Причиной стало нарушение правил техники безопасности Еленой Пидгрушной на огневом рубеже.

Украинская сборная показала на финише 10-й результат. За команду выступали Артем Тищенко, Артем Прима, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.

Напомним, что 13 января 2019 года, мужская сборная Украины по биатлону не сумела финишировать в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.