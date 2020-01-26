Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

Участие в розыгрыше соревнований приняли более 300 боксеров из 30 стран мира. Более того, именно турнир в Софии считался «генеральной репетицией» для сборных перед стартом лицензионных турниров на Олимпийские игры Токио 2020.

— Результаты турнира показали, что у нашей команды прекрасный потенциал перед стартом квалификационных стартов на Олимпиаду 2020. Результат турнира «Странджа» — это обобщенный показатель реального состояния дел в украинском боксе. Статус лучшей команды Европы мы подтвердили в 2019 году на Европейский играх, — заявил президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус.

Золотые медали получили: Юлия Цыплакова (весовая категория 57 килограммов), Ярослав Харциз (весовая категория 63 килограммов), Александр Хижняк (весовая категория 75 килограммов), Цотне Рогава (весовая категория +91 килограммов).

«Серебро» завоевал Степан Грекул в весовой категории 81 килограммов .

Бронзовые награды завоевали: Николай Буценко (весовая категория 57 килограммов), Евгений Барабанов (весовая категория 69 килограммов), Анастасия Черноколенко (весовая категория 75 килограммов), Роберт Мартон (весовая категория 91 килограммов) и Сергей Горсков (весовая категория 91 килограммов).

Кроме того, лидер Национальной сборной Украины в весе до 75 килограммов Александра Хижняка, был признан лучшим боксером соревнований.

Напомним, что боксер из Николаева Сергей Деревянченко поднялся на первое место среди спортсменов в среднем весе в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC).