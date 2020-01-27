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Николаевские спортсмены на молодежном чемпионате Украины по самбо в Сумах завоевали золотые медали, соревнования стали этапом отбора в национальную команду на чемпионат Европы.
Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.
Турнир собрал полтысячи участников из 23 регионов нашей страны. В бескомпромиссной борьбе за медали молодежного чемпионата Украины по спортивному и боевому самбо два представителя Николаевщины получили золотые награды.
— Юноши (спортивное самбо), до 70 кг - 1 место - Сергей Неботов. Юниорки (спортивное самбо), до 48 кг - 1 место - Анна Косторних. Поздравляем николаевцев с победой! Желаем дальнейших успехов и высоких спортивных достижений!, - сообщили в мэрии.
В июле 2019 года сборная Украины с 4 золотыми и по одной серебряной и бронзовой медалями выиграла чемпионат мира по боевому самбо.
Николаевские спортсмены на молодежном чемпионате Украины по самбо в Сумах завоевали золотые медали, соревнования стали этапом отбора в национальную команду на чемпионат Европы.
Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.
Турнир собрал полтысячи участников из 23 регионов нашей страны. В бескомпромиссной борьбе за медали молодежного чемпионата Украины по спортивному и боевому самбо два представителя Николаевщины получили золотые награды.
— Юноши (спортивное самбо), до 70 кг - 1 место - Сергей Неботов. Юниорки (спортивное самбо), до 48 кг - 1 место - Анна Косторних. Поздравляем николаевцев с победой! Желаем дальнейших успехов и высоких спортивных достижений!, - сообщили в мэрии.
В июле 2019 года сборная Украины с 4 золотыми и по одной серебряной и бронзовой медалями выиграла чемпионат мира по боевому самбо.