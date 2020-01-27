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Николаевские спортсмены завоевали 3 медали на открытом всеукраинском турнире по бадминтону среди спортсменов с нарушениями слуха.
Об этом сообщается на странице управления молодежи и спорта Николаевской ОГА в Facebook.
В Киеве 24-25 января прошел открытый всеукраинский турнир по бадминтону среди спортсменов с нарушениями слуха «Jax Foundation Deaf» 2020, в котором приняли участие больше 30 спортсменов из 3 стран (Турция, Украина и Чехия).
София Черноморова заняла первое место в женской парной категории и серебро в смешанной парной категории. Бронзовую награду в мужской парной категории получил Альберт Сыромять.
Тренирует спортсменов Кунин Александр Сергеевич.
Напомним, что николаевские спортсмены на молодежном чемпионате Украины по самбо в Сумах завоевали золотые медали, соревнования стали этапом отбора в национальную команду на чемпионат Европы.
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Николаевские спортсмены завоевали 3 медали на открытом всеукраинском турнире по бадминтону среди спортсменов с нарушениями слуха.
Об этом сообщается на странице управления молодежи и спорта Николаевской ОГА в Facebook.
В Киеве 24-25 января прошел открытый всеукраинский турнир по бадминтону среди спортсменов с нарушениями слуха «Jax Foundation Deaf» 2020, в котором приняли участие больше 30 спортсменов из 3 стран (Турция, Украина и Чехия).
София Черноморова заняла первое место в женской парной категории и серебро в смешанной парной категории. Бронзовую награду в мужской парной категории получил Альберт Сыромять.
Тренирует спортсменов Кунин Александр Сергеевич.
Напомним, что николаевские спортсмены на молодежном чемпионате Украины по самбо в Сумах завоевали золотые медали, соревнования стали этапом отбора в национальную команду на чемпионат Европы.