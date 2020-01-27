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Николаевский паралимпиец, лыжник и биатлонист Максим Яровой настроен стать призером Паралимпиады 2022 года в Китае.
Об этом он рассказал в интервью журналу «NikLife».
Однако сейчас он проходит реабилитацию после перелома руки.
— Мне бы еще медаль на Олимпиаде-2022 в Китае. Но перелом руки был, и пока до формы далеко, — рассказал Максим Яровой.
Напомним, что Максим Яровой стал чемпионом Паралимпиады-2018, также на его счету несколько серебряных и бронзовых медалей, которые он завоевал на играх в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018.
Он отметил, что занятия спортом стали поворотным моментом в его жизни после тяжелой травмы.
— Я практически полностью изменился. Думаю, в лучшую сторону. Можно сказать, спорт закалил меня, сделал серьезней и уверенней в себе... Силы мне дает сама жизнь. Понимаю, что нужно что-то делать, чем-то заниматься, работать. Сидеть на шее у родителей — не мое... Родители помогли реабилитироваться, ездили со мной в санатории. Они меня и подняли, — сказал спортсмен.
Также Максим Яровой рассказал изданию, что Николаев «очень плохо приспособлен» для людей с инвалидностью, однако отметил, что в последние годы появляется больше пандусов и заездов. Но, по мнению спортсмена, этого мало.
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Николаевский паралимпиец, лыжник и биатлонист Максим Яровой настроен стать призером Паралимпиады 2022 года в Китае.
Об этом он рассказал в интервью журналу «NikLife».
Однако сейчас он проходит реабилитацию после перелома руки.
— Мне бы еще медаль на Олимпиаде-2022 в Китае. Но перелом руки был, и пока до формы далеко, — рассказал Максим Яровой.
Напомним, что Максим Яровой стал чемпионом Паралимпиады-2018, также на его счету несколько серебряных и бронзовых медалей, которые он завоевал на играх в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018.
Он отметил, что занятия спортом стали поворотным моментом в его жизни после тяжелой травмы.
— Я практически полностью изменился. Думаю, в лучшую сторону. Можно сказать, спорт закалил меня, сделал серьезней и уверенней в себе... Силы мне дает сама жизнь. Понимаю, что нужно что-то делать, чем-то заниматься, работать. Сидеть на шее у родителей — не мое... Родители помогли реабилитироваться, ездили со мной в санатории. Они меня и подняли, — сказал спортсмен.
Также Максим Яровой рассказал изданию, что Николаев «очень плохо приспособлен» для людей с инвалидностью, однако отметил, что в последние годы появляется больше пандусов и заездов. Но, по мнению спортсмена, этого мало.