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Сборная Украины по стрельбе завоевала четыре золотые медали, а также одну бронзовую награду на международном турнире H&N Cup в Мюнхене, Германия.
Об этом сообщает УНИАН.
В первый день Олег Омельчук занял третье место в стрельбе из пистолета с 10 метров. Чемпионом стал олимпийский призер Олимпиады-2016 Сергей Кулиш в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, установив два национальных рекорда - в квалификации (632,4) и финале (251,1).
В рамках второго дня выступлений украинцы становились исключительно первыми. Омельчук и Елена Костевич выиграли по золотой медали в стрельбе из пистолета с 10 метров.
В последний день сорвенований Костевич и Омельчук завоевали золото в миксте, одолев в решающем сражении дуэт из Китая.
Напомним, что в пятницу, 24 января, в Николаеве прошел всеукраинский турнир сильнейших саблистов, в котором приняли участие спортсмены с мировым именем, среди них - олимпийская чемпионка Ольга Харлан.
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Сборная Украины по стрельбе завоевала четыре золотые медали, а также одну бронзовую награду на международном турнире H&N Cup в Мюнхене, Германия.
Об этом сообщает УНИАН.
В первый день Олег Омельчук занял третье место в стрельбе из пистолета с 10 метров. Чемпионом стал олимпийский призер Олимпиады-2016 Сергей Кулиш в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, установив два национальных рекорда - в квалификации (632,4) и финале (251,1).
В рамках второго дня выступлений украинцы становились исключительно первыми. Омельчук и Елена Костевич выиграли по золотой медали в стрельбе из пистолета с 10 метров.
В последний день сорвенований Костевич и Омельчук завоевали золото в миксте, одолев в решающем сражении дуэт из Китая.
Напомним, что в пятницу, 24 января, в Николаеве прошел всеукраинский турнир сильнейших саблистов, в котором приняли участие спортсмены с мировым именем, среди них - олимпийская чемпионка Ольга Харлан.