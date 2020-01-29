Из-за вспышки и распространения нового коронавируса в Китае отменили этап Кубка мира по горнолыжному спорту.

Об этом сообщает пресс-служба FIS.

Сообщается, что решение отменить запланированное на 15-16 февраля проведение соревнований приняли Международная федерация лыжного спорта (FIS), Федерация лыжного спорта Китая и оргкомитет.

— С большим сожалением стороны приняли решение отменить этап Кубка мира в Яньцин в этом сезоне - первого этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в Китае в истории, а также первого официального тестового соревнования перед Олимпиадой-2022 в Пекине. Несмотря на то, что уровень риска в Яньцин низкий, здоровье спортсменов для нас в приоритете, - сказал президент FIS Жан Франко Каспер.

Напомним, что ученым из Австралии в лаборатории удалось воссоздать коронавирус из Китая. Это может помочь в лечении пневмонии, вызванной этим типом коронавируса.