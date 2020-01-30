Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко разыграли между собой победу на международном легкоатлетическом турнире Springer-Meeting в немецком Котбусе.

Об этом информирует пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Две украинки, являющиеся лидерами мирового сезона, были фаворитками в секторе для прыжков в высоту. Поэтому именно между ними и развернулась борьба за золотую награду.

В итоге Ярослава покорила 1,98 м и победила, а Юлия с результатом 1,96 метров стала второй. Третью строчку заняла полька Камила Личвинко (1,94 м).

Напомним, что из-за вспышки и распространения нового коронавируса в Китае отменили этап Кубка мира по горнолыжному спорту.