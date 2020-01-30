|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:20
|Заход солнца:
|16:50
|Температура завтра:
|+6 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:46
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.7 грн
|25.05 грн
|EUR
|27.1 грн
|27.55 грн
Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко разыграли между собой победу на международном легкоатлетическом турнире Springer-Meeting в немецком Котбусе.
Об этом информирует пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.
Две украинки, являющиеся лидерами мирового сезона, были фаворитками в секторе для прыжков в высоту. Поэтому именно между ними и развернулась борьба за золотую награду.
В итоге Ярослава покорила 1,98 м и победила, а Юлия с результатом 1,96 метров стала второй. Третью строчку заняла полька Камила Личвинко (1,94 м).
Напомним, что из-за вспышки и распространения нового коронавируса в Китае отменили этап Кубка мира по горнолыжному спорту.
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко разыграли между собой победу на международном легкоатлетическом турнире Springer-Meeting в немецком Котбусе.
Об этом информирует пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.
Две украинки, являющиеся лидерами мирового сезона, были фаворитками в секторе для прыжков в высоту. Поэтому именно между ними и развернулась борьба за золотую награду.
В итоге Ярослава покорила 1,98 м и победила, а Юлия с результатом 1,96 метров стала второй. Третью строчку заняла полька Камила Личвинко (1,94 м).
Напомним, что из-за вспышки и распространения нового коронавируса в Китае отменили этап Кубка мира по горнолыжному спорту.