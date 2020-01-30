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Спортивная комиссия штата Нью-Йорк наказала украинского боксера Ивана Редкача (23-5-1, 18 KO) за укус экс-чемпиона мира в двух категориях Дэнни Гарсии (35-2, 21 KO) во время боя, который состоялся 25 января.
Об этом сообщает Левый берег.
На кону стоял чемпионский бой по версии WBC в полусреднем весе против Эррола Спенса.
В десятом раунде 33-летний украинец неожиданно укусил в шею своего соперника. Рефери в ринге не наказал Редкача, но местный комитет обратил внимание на хамство украинца.
Редкач был оштрафован на 10 тысяч долларов и отстранен от боев на один год. Иван сможет вернуться на ринг не раньше февраля следующего года.
Напомним, что Национальная сборная Украины заняла первое место в общем медальном зачете на одном из самых престижных мировых боксерских стартов, международного турнира класса «А» — «Странджа 2020», который уже 71-й раз подряд проходил в Болгарии.
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Спортивная комиссия штата Нью-Йорк наказала украинского боксера Ивана Редкача (23-5-1, 18 KO) за укус экс-чемпиона мира в двух категориях Дэнни Гарсии (35-2, 21 KO) во время боя, который состоялся 25 января.
Об этом сообщает Левый берег.
На кону стоял чемпионский бой по версии WBC в полусреднем весе против Эррола Спенса.
В десятом раунде 33-летний украинец неожиданно укусил в шею своего соперника. Рефери в ринге не наказал Редкача, но местный комитет обратил внимание на хамство украинца.
Редкач был оштрафован на 10 тысяч долларов и отстранен от боев на один год. Иван сможет вернуться на ринг не раньше февраля следующего года.
Напомним, что Национальная сборная Украины заняла первое место в общем медальном зачете на одном из самых престижных мировых боксерских стартов, международного турнира класса «А» — «Странджа 2020», который уже 71-й раз подряд проходил в Болгарии.