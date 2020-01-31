Украинка Ирина Деха завоевала Кубок мира по тяжелой атлетике, который проходил с 27 по 31 января в Риме (Италия).

Об этом сообщает НОК Украины в Facebook.

Сообщается, что она выступала в весовой категории до 76 килограммов. На соревнованиях спортсменка подняла в рывке 106 килограммов и 130 килограммов — в толчке.