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Украинка Ирина Деха завоевала Кубок мира по тяжелой атлетике, который проходил с 27 по 31 января в Риме (Италия).
Об этом сообщает НОК Украины в Facebook.
Сообщается, что она выступала в весовой категории до 76 килограммов. На соревнованиях спортсменка подняла в рывке 106 килограммов и 130 килограммов — в толчке.
— Поздравляем украинку Ирину Деху с победой на Кубке мира по тяжелой атлетике в Риме. Результат нашей спортсменки, выступающий в весовой категории до 76 килограммов, 236 килограммов (106 в рывке, 130 в толчке), - говорится в сообщении.
Напомним, что Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, который должен был состояться в китайском Нанкине в марте 2020 года, перенесли на год из-за вспышки коронавируса.
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Украинка Ирина Деха завоевала Кубок мира по тяжелой атлетике, который проходил с 27 по 31 января в Риме (Италия).
Об этом сообщает НОК Украины в Facebook.
Сообщается, что она выступала в весовой категории до 76 килограммов. На соревнованиях спортсменка подняла в рывке 106 килограммов и 130 килограммов — в толчке.
— Поздравляем украинку Ирину Деху с победой на Кубке мира по тяжелой атлетике в Риме. Результат нашей спортсменки, выступающий в весовой категории до 76 килограммов, 236 килограммов (106 в рывке, 130 в толчке), - говорится в сообщении.
Напомним, что Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, который должен был состояться в китайском Нанкине в марте 2020 года, перенесли на год из-за вспышки коронавируса.