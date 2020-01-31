В Николаеве прошел открытый чемпионат по боксу среди юношей и юниоров, который посетил известный николаевский боксёр Сергей Деревянченко. Спортсмен заявил, что в будущем с удовольствием проведёт мастер-класс для юных боксёров.

Об этом шла речь в сюжете на TPK «Mарт».

Сергей Деревянченко рассказал, что решил посетить юношеский турнир, так как считает зал СДЮШОР «родным». Также он добавил, что возможно в будущем проведёт мастер-класс для молодых боксёров из Николаева и понимает насколько важно начинающим спортсменам тренироваться с успешными боксерами.

— Я когда в 2001 году приехал и сразу начал заниматься в этом зале и, можно сказать, это мой родной зал. Я как и эти юные спортсмены здесь боксировал, такие же турниры были. Я как бы вспоминаю этап восхождения. В будущем я, конечно, с удовольствием проведу (мастер-класс - прим). Не буду обещать, но может в этот приеду зал и потренируюсь с молодежью. Для них это очень важно потренироваться с боксёрами, которые выступают в Америке. Я просто помню себя, когда я был таким же маленьким спортсменом, тренировался и какая-то звезда, хороший боксёр приезжал в зал, то это была мотивация, - рассказал Сергей Деревянченко.

Соревнования проходили в Специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва №6 (СДЮШОР №6). В турнире участвовало около ста спортсменов из девяти команд.

Также на чемпионат пришли вице-чемпион мира, начальник управления по делам физической культуры и спорта Николаевского горсовета Олег Машкин, победитель крупных международных турниров Виталий Волков и участник Олимпийских игр 1968 года Виктор Запорожец.

Напомним, что николаевец Сергей Деревянченко в следующем году планирует провести бой против мексиканца Сауля Альвареса, которого признали лучшим боксером 2019 года по версии «The Ring».