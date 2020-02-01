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18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд U20 по прыжкам в высоту в помещении на турнире в Карлсруэ.
Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.
Отмечается, что Магучих преодолела 2,02 метра с первой попытки.
Украинская спортсменка стала чемпионкой соревнования серии World Athletics Indoor Tour в немецком Карлсруэ. Второе место с результатом 1,99 м заняла украинка Юлия Левченко. Бронза у немки Имке Оннен.
Также в ФЛАУ сообщили, что Марина Бех-Романчук выиграла соревнования по прыжкам в длину с личным рекордом в помещении и лучшим результатом сезона в мире (6,92 м).
Владислав Мазур стал третьим в прыжках в длину среди мужчин (7,84 м).
Татьяна Мельник была четвертой в беге на 400 метров (52,96 с), а Анастасия Брызгина — седьмой (54,57 с).
Ранее Ярослава Магучих установила мировой рекорд U20 по прыжкам в высоту в помещении.
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18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд U20 по прыжкам в высоту в помещении на турнире в Карлсруэ.
Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.
Отмечается, что Магучих преодолела 2,02 метра с первой попытки.
Украинская спортсменка стала чемпионкой соревнования серии World Athletics Indoor Tour в немецком Карлсруэ. Второе место с результатом 1,99 м заняла украинка Юлия Левченко. Бронза у немки Имке Оннен.
Также в ФЛАУ сообщили, что Марина Бех-Романчук выиграла соревнования по прыжкам в длину с личным рекордом в помещении и лучшим результатом сезона в мире (6,92 м).
Владислав Мазур стал третьим в прыжках в длину среди мужчин (7,84 м).
Татьяна Мельник была четвертой в беге на 400 метров (52,96 с), а Анастасия Брызгина — седьмой (54,57 с).
Ранее Ярослава Магучих установила мировой рекорд U20 по прыжкам в высоту в помещении.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов