18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд U20 по прыжкам в высоту в помещении на турнире в Карлсруэ.

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Отмечается, что Магучих преодолела 2,02 метра с первой попытки.

Украинская спортсменка стала чемпионкой соревнования серии World Athletics Indoor Tour в немецком Карлсруэ. Второе место с результатом 1,99 м заняла украинка Юлия Левченко. Бронза у немки Имке Оннен.

Также в ФЛАУ сообщили, что Марина Бех-Романчук выиграла соревнования по прыжкам в длину с личным рекордом в помещении и лучшим результатом сезона в мире (6,92 м).

Владислав Мазур стал третьим в прыжках в длину среди мужчин (7,84 м).

Татьяна Мельник была четвертой в беге на 400 метров (52,96 с), а Анастасия Брызгина — седьмой (54,57 с).

Ранее Ярослава Магучих установила мировой рекорд U20 по прыжкам в высоту в помещении.