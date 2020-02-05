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Николаевская спортсменка Юлия Чумаченко заняла второе место на международных соревнованиях по прыжкам в высоту Beskydska latka, которые 2 февраля прошли в Тржинце (Чехия).
Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.
В ходе соревнований Юлия Чумаченко и Ирина Геращенко показали одинаковый результат — 1,92 м, однако «золото» досталось Ирине Геращенко, а Юлия Чумаченко заняла второе место, «бронзу» взяла американская легкоатлетка.
Николаевская легкоатлетка, победительница Всемирной Универсиады - 2019 по прыжкам в высоту Юлия Чумаченко рассказала, что планирует участвовать в Олимпиаде 2020 года.
Напомним, 18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд U20 по прыжкам в высоту в помещении на турнире в Карлсруэ.
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Николаевская спортсменка Юлия Чумаченко заняла второе место на международных соревнованиях по прыжкам в высоту Beskydska latka, которые 2 февраля прошли в Тржинце (Чехия).
Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.
В ходе соревнований Юлия Чумаченко и Ирина Геращенко показали одинаковый результат — 1,92 м, однако «золото» досталось Ирине Геращенко, а Юлия Чумаченко заняла второе место, «бронзу» взяла американская легкоатлетка.
Николаевская легкоатлетка, победительница Всемирной Универсиады - 2019 по прыжкам в высоту Юлия Чумаченко рассказала, что планирует участвовать в Олимпиаде 2020 года.
Напомним, 18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд U20 по прыжкам в высоту в помещении на турнире в Карлсруэ.