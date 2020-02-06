Николаевские спортсмены на XII Открытом турнире по плаванию среди детей с инвалидностью, завоевали 13 медалей.

Об этом сообщает Управление молодежи и спорта Николаевской ОГА.

В сообщении сказано, что в Славянске 1-2 февраля проходил XII Открытый турнир по плаванию среди детей с инвалидностью (недостатки зрения, слуха и поражением опорно-двигательного аппарата) по программе Спартакиады Донецкой области «Поверь в себя» на призы Героя Украины, Заслуженного мастера спорта Украины Виктора Смирнова.

В 97 заплывах приняли участие 132 спортсмена из разных областей Украины. Сборная команда Николаевской области получила 7 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медалей.

Михаил Филенко стал победителем на дистанциях 50 метров вольным стилем, 50 метров на спине, 100 метров вольным стилем. Первое место занял Евгений Загоруй на дистанциях 50 метров вольным стилем и 50 метров на спине. Николай Киреев стал победителем на дистанции 50 метров вольным стилем и серебряным призером на дистанциях 50 метров брассом, 50 метров на спине, 100 метров вольным стилем. Ангелина Мальцева заняла второе место дистанции 50 метров на спине и третье - на дистанции 50 метров свободным стилем. Победителем на дистанции 50 метров брассом и бронзовым призером на дистанции 50 метров на спине стал Олег Колесник.

Напомним, на Международном чемпионате по джиу-джитсу николаевские спортсмены завоевали 6 медалей.