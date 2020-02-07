Вчера, 6 февраля МБК «Николаев» со счетом 81:64 выиграл в домашнем матче у БК «Харьковские Соколы».

Об этом сообщает пресс-служба николаевской баскетбольной команды.

Сообщается, что МБК «Николаев» с первых минут захватил лидерство в игре благодаря результативным действиям в нападении Сергея Приймака, который набрал 11 очков в первой половине игры. Таким образом, первая половина закончилась со счетом 41-39.

Во второй половине игры, после нескольких удачных атак, николаевская команда заработала еще 10 очков и одержала победу в игре.

Отмечается, что следующая игра МБК «Николаев» против БК «Днепр» состоиться в субботу, 8 февраля в 16:00.

Напомним, что 21 декабря 2019 года, МБК «Николаев» со счетом 73:69 выиграл в домашнем матче у БК «Одесса».