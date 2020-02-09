МБК «Николаев», вчера, 8 февраля со счетом 76:87 в домашнем матче проиграл БК «Днепр».

Об этом сообщают в пресс-службе команды.

Гости с первых минут захватили лидерство, но благодаря точным 3-х очковых Квентина Петерсона и поддержки болельщиков которые погнали команду вперед, Николаевцы выиграли четверть со счетом 23: 21

Вторая четверть прошла в равной борьбе, поэтому половина закончилась со счетом 49:49 Во второй половине игры команды сражались за каждое очко, но днепряне оказались сильнее.

Игра закончилась со счетом 76:87 в пользу БК «Днепр».

Напомним, 6 февраля МБК «Николаев» со счетом 81:64 выиграл в домашнем матче у БК «Харьковские Соколы».