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МБК «Николаев», вчера, 8 февраля со счетом 76:87 в домашнем матче проиграл БК «Днепр».
Об этом сообщают в пресс-службе команды.
Гости с первых минут захватили лидерство, но благодаря точным 3-х очковых Квентина Петерсона и поддержки болельщиков которые погнали команду вперед, Николаевцы выиграли четверть со счетом 23: 21
Вторая четверть прошла в равной борьбе, поэтому половина закончилась со счетом 49:49 Во второй половине игры команды сражались за каждое очко, но днепряне оказались сильнее.
Игра закончилась со счетом 76:87 в пользу БК «Днепр».
Напомним, 6 февраля МБК «Николаев» со счетом 81:64 выиграл в домашнем матче у БК «Харьковские Соколы».
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МБК «Николаев», вчера, 8 февраля со счетом 76:87 в домашнем матче проиграл БК «Днепр».
Об этом сообщают в пресс-службе команды.
Гости с первых минут захватили лидерство, но благодаря точным 3-х очковых Квентина Петерсона и поддержки болельщиков которые погнали команду вперед, Николаевцы выиграли четверть со счетом 23: 21
Вторая четверть прошла в равной борьбе, поэтому половина закончилась со счетом 49:49 Во второй половине игры команды сражались за каждое очко, но днепряне оказались сильнее.
Игра закончилась со счетом 76:87 в пользу БК «Днепр».
Напомним, 6 февраля МБК «Николаев» со счетом 81:64 выиграл в домашнем матче у БК «Харьковские Соколы».