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Олимпийская чемпионка Греции по стрельбе Анна Коракаки станет первой в истории женщиной, которая начнет эстафету запуска олимпийского огня.
Об этом сообщает Kyodo News.
Церемонии зажжения огня состоится 12 марта в городе Олимпия.
После того, как Коракаки пробежит первую часть эстафеты, она передаст факел Мизуки Ногучи, победительнице женского марафона на Олимпийских играх 2004 года в Афинах. Ногучи станет первой японской спортсменкой, которая несет олимпийский огонь.
После восьмидневного греческого этапа огонь будет передан должностным лицам Токийского оргкомитета во время церемонии на стадионе Панафиней в Афинах. Последним факелоносцем на греческой ноге также будет женщина - гречанка Катерина Стефаниди, которая выиграла золото в прыжках с шестом в Рио.
Затем олимпийский огонь будет транспортироваться специальным самолетом из Греции в Японию.
Факел прибудет в Японию 20 марта, и его путешествие по стране начнется с северо-восточного региона Тохоку.
Олимпийский огонь посетит все 47 префектур Японии в течение своего 121-дневного путешествия.
Эстафета факела официально заканчивается тем, что финальные бегуны несут пламя на стадион и зажигают главный котел на церемонии открытия, которая состоится 24 июля на восстановленном Национальном стадионе Токио.
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Олимпийская чемпионка Греции по стрельбе Анна Коракаки станет первой в истории женщиной, которая начнет эстафету запуска олимпийского огня.
Об этом сообщает Kyodo News.
Церемонии зажжения огня состоится 12 марта в городе Олимпия.
После того, как Коракаки пробежит первую часть эстафеты, она передаст факел Мизуки Ногучи, победительнице женского марафона на Олимпийских играх 2004 года в Афинах. Ногучи станет первой японской спортсменкой, которая несет олимпийский огонь.
После восьмидневного греческого этапа огонь будет передан должностным лицам Токийского оргкомитета во время церемонии на стадионе Панафиней в Афинах. Последним факелоносцем на греческой ноге также будет женщина - гречанка Катерина Стефаниди, которая выиграла золото в прыжках с шестом в Рио.
Затем олимпийский огонь будет транспортироваться специальным самолетом из Греции в Японию.
Факел прибудет в Японию 20 марта, и его путешествие по стране начнется с северо-восточного региона Тохоку.
Олимпийский огонь посетит все 47 префектур Японии в течение своего 121-дневного путешествия.
Эстафета факела официально заканчивается тем, что финальные бегуны несут пламя на стадион и зажигают главный котел на церемонии открытия, которая состоится 24 июля на восстановленном Национальном стадионе Токио.