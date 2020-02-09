Николаевская спортсменка Елена Буряк на чемпионате мира по гребле на эргометрах «Concetp2» в Париже заняла первое место.

Об этом идет речь в сюжете НИС-ТВ.

7 февраля дистанцию в 500 метров Елена Буряк одолела за 1 минуту 27 секунд при этом обошла конкуренток из Франции и Великобритании и установила новый мировой рекорд в возрастной категории 30-39 лет.

8 февраля в свой день рождения Елена Буряк выиграла дистанцию в 2 тысячи метров, на которой она является рекордсменкой и чемпионкой мира.

— Я всегда мечтала побывать в Париже в свой день рождения, и это сбылось, а если получу медаль это будет бонус, - прокомментировала накануне соревнований Елена Буряк.

Елена Буряк — заслуженный мастер спорта Украины, серебряный призер чемпионата мира 2010 года, чемпионка Европы 2010 года, серебряный призер чемпионата Европы 2018 года, бронзовый призер чемпионатов Европы 2008, 2011, в 2016 г. Чемпионка мира U-23 2009 года, серебряный призер чемпионата мира U-18 2004 года, участница Олимпийских игр 2012 (10 место) и 2016 (4 место).

Чемпионка мира 2013, 2017-2019 годов по гребле на Concept2, чемпионка Европы 2015 года по гребле на Concept-2, рекордсменка мира по гребле на Concept2 на дистанциях 2, 6, км, 500 м.