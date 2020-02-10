В субботу, 8 февраля в Николаеве прошел Открытый Чемпионат города по кикбоксингу, в нем приняли участие порядка 100 спортсменов в возрасте от 7 до 22 лет.

Об этом идет речь в сюжете НИС-ТВ.

Соревнования проводились на базе Детской юношеской спортивной школы №2, поэтому большинство спортсменов представляли именно это учреждение.

Тренер школы Иван Махиня рассказал, что это первый турнир, который проводится в 2020 году и фактически он стал генеральной репетицией перед чемпионатом Украины, который стартует на следующей неделе. Спортсмены состязались в двух стилях: жестком и мягком, с оружием и без.

— Мягкий стиль очень похож на ушу, это все плавно, мягко, а креатив-стайл без акробатики, и акцентирован на кикбоксинг, тот спорт, которым мы и занимаемся. И там в частности идет акцент на удары ног, удары рук и связки трикерские, намного больше он связан с кикбоксингом нежели мягкий стиль, - отмечает Иван Махиня.

Кроме креативного стиля добавились еще и групповые композиции, участие в них могут брать от двух до восьми человек, 9 -летние Вадим Красовский и Максим Милодан выступали дуетом.

— Все началось пять лет назад, когда я еще был в садике, мой друг Максим Попов ходил сюда и я решил тоже попробовать. Мне понравилось, я научился здесь очень многому и остался здесь, - рассказывает Вадим Красовский.

Кроме детей свою готовность к чемпионату демонстрировали и взрослые, Марии Геращенко почти 22 года, кикбоксингом она занимается второй год, в этот вид спорта она перешла из спортивной акробатики.

— Сложно адаптироваться, потому что у меня есть база акробатики, а боевого искусства нет, и мне очень сложно, но интересно пробовать себя в новых видах спорта. С оружием очень сложно, если бы к примеру я перешла с гимнастики, они же там кидают булаву и все такое, то было бы легче, а так очень сложно, никогда ничего не держала в руках. И это дается тяжело моему направлению, - отмечает Мария Геращенко.

Выступления спортсменов оценивали судьи, минимальный бал, который можно было заработать 8.0, максимальный за идеальное выполнение композиции 10.0.

— Оценивание происходит по чистоте, по балансу, четкости ударов рук, жесткости ударов рук, сложности самой композиции, сложности аккробатики, сложности манипуляции оружием и еще можно долго перечислять, очень много нюансов, - отмечает Иван Махиня.

Президент федерации кикбоксинга в Николаевской области Николай Хаджиогло отмечает, что детей в сольный вид кикбоксинга приходит очень много, а в Николаеве уже 4 школы культивируют сольные композиции кикбоксинга, поэтому николаевские спортсмены чаще всего становятся победителями национальных соревнований.

— Он популярен настолько, что основа сборной команды Украины - это спортсмены города Николаева. Николаевские спортсмены, представляющие музыкальные формы, это лучшие спортсмены Украины, участники чемпионатов мира, Европы. Все основные медали, в последнее время, и кубки на чемпионатах завоевывают николаевские спортсмены, - сказал Николай Хаджиогло.

Взрослых спортсменов в этом виде спорта удерживать сложно, но есть перспектива что скоро все изменится, потому что кикбоксинг в том числе музыкальный войдет в олимпийскую программу на 2024 год и спортсмены получат хорошую мотивацию.