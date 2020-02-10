Следующий бой украинского супертяжеловеса Александра Усика против британца Дерека Чисоры состоится на пару недель позже ожидаемого.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Промоутер Эдди Хирн расскаал, что причиной переноса даты проведения поединка является незалеченная травма локтя украинца.

— Усику нужно время, чтобы долечить его левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю он должен уладить все вопросы по здоровью, - рассказал Эдди Хирн.